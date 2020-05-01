الرئيس اليمني يدعو إلى وحدة الصف بين "رفقاء السلاح" في سقطرى

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الجمعة، إلى ضبط الأوضاع في سقطرى، بعد ساعات من تصاعد التوترات في الجزيرة إثر اشتباكات عسكرية بين قوات الشرعية وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما أشاد الرئيس خلال اتصاله بمحافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، بجهود ودور أبناء المحافظة وتعاونهم مع القيادات العسكرية والأمنية وممثلي قوات تحالف دعم الشرعية المرابطين في الجزيرة لاستتباب الأمن والاستقرار، مؤكداً على "أهمية وحدة الصف ولم الشمل بين أبناء الوطن ورفقاء السلاح في سقطرى جزيرة الأمن والاستقرار والوئام والسلام الذي عرفت به وأبنائها على مر العصور". © AFP 2020 / KHALED FAZAA اليمن... التحالف يوقف مواجهات بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي في سقطرى

وأطلع الرئيس خلال الاتصال، على تداعيات الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى، مطمئنا الجميع وموجهاً بضرورة ضبط الأوضاع ليسود الأمن والاستقرار والسلام الذي عرفت به سقطرى على الدوام.

من جانبه وضع محافظ سقطرى، الرئيس هادي أمام جملة التطورات والأوضاع التي شهدتها المحافظة، معبراً عن تقديره للمتابعة المستمرة من قبله لأوضاع الجزيرة في مختلف الأوقات والظروف.

وكانت 5 كتائب عسكرية في محافظة أرخبيل بسقطرى، قد أعلنت منتصف أبريل/ نيسان المنصرم، عن تمردها على الحكومة ودعمها وولائها للمجلس الانتقالي الجنوبي.