مصر... الكشف عن حقيقة إجراء تحاليل كورونا بمقابل مادي

كشفت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الجمعة 1 مايو/ أيار، حقيقة إجراء تحاليل الإصابة بفيروس كورونا بمقابل مادي.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان منشور عبر صحفتها على موقع "فيسبوك" عدم صلتها بما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من "قيام فرق بالمرور على المنازل للكشف على المواطنين وإجراء تحليل لفيروس كورونا المستجد بمقابل مادي، مستخدمين اسم وشعار وزارة الصحة".

وطالبت الوزارة المصرية بضرورة تحري الدقة، فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية.

وكانت الصحة المصرية قد نشرت مجموعة من التعليمات لمرضى الضغط والسكري، لحماية صحتهم في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، إنه يتوجب على مرضى الضغط والسكري التقليل من تناول الملح الموجود في الأطعمة، والمخللات، واللحوم المصنعة، والمعلبات. وأضافت أنه "يجب شرب الكثير من الماء، وتناول الكثير من الخضروات والفواكه".