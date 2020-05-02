الحوثي: طيران العدوان ينفذ التمديد بطرق تصعيدية وقصف المواد الغذائية جريمة حرب

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم السبت، على غارات لطيران التحالف العربي، استهدفت منفذاً جمركيا في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" بصنعاء، ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "طيران العدوان الأمريكي السعودي ينفذ التمديد (وقف إطلاق النار) بطرق تصعيدية متعددة منها استهدف فجر اليوم مركز جمرك عفار بمحافظة البيضاء بعدة غارات ما أدى لسقوط قتلى وجرحى واحتراق عدد من الناقلات المحملة بالبضائع".

وأضاف أن "الأعمال الهجومية وارتكاب المجازر هي العنوان الإجرامي الأبرز طوال سنوات العدوان على اليمن".

واعتبر "قصف المواد الغذائية والبضائع في منفذ عفار يأتي في إطار الحصار المزدوج لأبناء الشعب اليمني وهي جريمة حرب مع سبق الإصرار".

ودعا الحوثي، دول التحالف إلى "التفرغ الجاد لمواجهة كوفيد 19، بدلاً من استمرار القصف الجوي والمعارك البرية على الجمهورية اليمنية".

وفي وقت سابق، اليوم السبت أعلنت "أنصار الله" سقوط قتلى وجرحى في غارات لطيران التحالف العربي، على محافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، عن بيان لمصلحة الجمارك في صنعاء، إن "طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف، فجر اليوم، مركز جمرك عفار بمحافظة البيضاء بعدة غارات، ما أدى سقوط قتلى وجرحى واحتراق عدد من الناقلات المحملة بالبضائع".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.