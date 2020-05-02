السلطات السعودية تتحرك ضد مروج الشائعات المتعلقة بإجراءات "كورونا"

وحسب صحيفة "عكاظ"، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر بن سليمان التويجري، "إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار كورونا، وإدعائه تحديد موعد للسماح بأداء الصلوات في المساجد، وتغيير فترات منع التجول، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه.

وأضاف أن المتهم مواطن في العقد الرابع، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن شرطة الرياض تواصل جهودها للحد من وقوع الجرائم وضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وكان المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حذر المواطنين من تداول الشائعات، وذلك بعد انتشار مقاطع تنافي الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددا على أهمية تلقي المعلومات من الجهات الموثوقة.