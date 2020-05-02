10 قتلى وأربعة جرحى من القوات العراقية بهجوم لـ"داعش" شمالي البلاد

ارتفعت حصيلة الهجمات الإرهابية التي شنها عناصر من تنظيم "داعش"، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، مستهدفا القوات العراقية، في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق، إلى 10 قتلى، و4 جرحى.

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، مقتل ستة مقاتلين، بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية استهدف خلاله في ساعة متأخرة من ليل أمس، نقطة تابعة إلى لواء 35 في الحشد الشعبي بمنطقة مكيشيفة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد.

وأضافت الخلية، أثناء توجه قوة من مقر اللواء ذاته لغرض التعزيز، انفجرت عبوة ناسفة على هذه القوة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مقاتلين، وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وأعلنت مقتل مقاتل، بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات "داعش "الإرهابية استهدف خلاله قوة تابعة للواء 41 بالحشد الشعبي في قرية تل الذهب بناحية يثرب ضمن قاطع عمليات سامراء، جنوبي محافظة صلاح الدين.

وشهدت المحافظات المحررة، لاسيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، متسببة بمقتل، وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".