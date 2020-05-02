ممثل مصري يعلق: "لا كاسا دي بولاق أبو العلا"

نشر الفنان المصري آسر ياسين صورة من أحد مشاهد مسلسل "بـ100 وش" عبر حسابه على "تويتر"، مرفقا إياها بجملة "لا كاسا دي بولاق أبو العلا".

جاء تعليق ياسين في إشارة منه إلى المسلسل الإسباني الشهير "la casa de papel" المعروف بالبروفسيور، الذي عرض الجزء الرابع منه قبل شهر رمضان.

— Asser Yassin (@AsserYassin) May 1, 2020

وحقق المسلسل المصري بـ"100 وش" نجاحا كبيرا مع عرضه خلال شهر رمضان، وهو من بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي وشريف الدسوقي ودنيا ماهر، وإخراج كاملة أبو ذكري.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية نيللى كريم الكوميدية، حيث تدعى "سكر" وتعمل فى صالون تجميل نسائي، إلا أنها تحب النصب، فتسعى لإجراء عمليات احتيال وسرقة، تمكنها من جني الأموال، لتتمكن من شراء صالونها الخاص.

وكان من المفروض أن يعرض المسلسل فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وقررت الشركة المنتجة تصويره وعرضه رمضان الحالي.