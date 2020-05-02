منظمة العفو الدولية: على الحكومات الخليجية التحرك لحماية العمال الأجانب

نشرت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر دعت فيها الحكومات والشركات الخليجية، إلى التحرك لحماية العمال الأجانب.

وجاء في التغريدة: "تعتمد الحكومات والشركات الخليجية بشكل كبير على العمال الأجانب إلا أنهم يقومون بالقليل من أجل حماية حقوقهم، عليهم التحرك الآن لحمايتهم".

​وأوضحت المنظمة بعض العوامل التي تجعل العمال في الخليج أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، كأماكن السكن المكتظة، والتأخير في دفع الرواتب، وخسارة الوظائف، بالإضافة إلى المشاكل فيما يخص الرعاية الصحية، والإجازات المرضية.

كما نوهت المنظمة إلى خطورة نقص المعلومات عند العاملين فيما يخص فيروس كورونا التاجي وأسباب انتشاره وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى أنها وصفتهم بالعالقين، وأنهم لا يتلقون إلا القليل من الدعم.