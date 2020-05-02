مصر... 25 تصريحا من وزيرة الصحة عن فيروس كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية عن آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.

وبحسب موقع "مصراوي"، أطلقت الوزيرة 25 تصريحا، يتم عرضهم فيما يلي...

"تم عمل أبحاث على علاج فيروس كورونا بالبلازما، وإذا أثبتت نجاحها سيتم تعميم التجربة".

"هناك حالتان حرجتان استجابتا للعلاج بالبلازما".

"تم حجز جزء من علاج جلياد، ومنظمة الصحة العالمية أكدت أنها ستدفع أول مجموعة منه تصل لمصر".

"الرئيس السيسي أمر بإعادة قوائم الانتظار من جديد بعد وقفها، وبداية من الأسبوع القادم سيتم إعادة جميع الحملات الصحية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة".

" الفحص يتم عبر طريقتين إما الاتصال بالخط الساخن 105 أو التوجه إلى أحد مستشفيات الحميات للكشف".

"هناك عدد كبير من الحالات تتوفى قبل أن تصل مستشفى العزل".

"البعض يخشى أن يقول إنه يعاني من أعراض كورونا وكأنها وصمة".

"سبب زيادة الإصابات هو عدم اتباع الإرشادات التي أعلنت عنها الحكومة وسلوك المواطنين".

"قبل شهر رمضان بأسبوعين قلت نسبة الإقبال على الأسواق بنسبة 40%، إلا أن الناس بدأت في النزول للأسواق دون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

"كل شخص من حقه أن يقرر مصير نفسه، وليس مسموحا أن يقرر مصير من حوله".

"المنظومة الصحية في مصر قوية، وتم تقييمها خارج مصر بشكل إيجابي".

"تشغيل 17 مستشفى للعزل الصحي فقط حتى الآن".

"مخاطبة رئيس الوزراء بأن تقوم مستشفيات الصدر والحميات بكافة الإجراءات للتعامل مع حالات كورونا وعزلهم صحيا. العالم سيتعايش مع كورونا لحين ظهور أدوية أو لقاح".

"ما نشهده من زيادات في الأعداد أمر طبيعي ومتوقع".

"ليس لدينا مشكلة في خروج المواطنين للأسواق والمولات، ولكن لابد من تعديل السلوكيات، وارتداء الماسكات، والحفاظ على المسافات في الأماكن المزدحمة".

"هناك نمطا جديدا سنعيشه، وقد يكون بشكل مؤقت لحين ظهور أدوية وتطعيمات للفيروس، حتى في الإجراءات التي ستتم في المطارات والأماكن العامة".

"سيكون هناك قياس مستمر لدرجات الحرارة، وضرورة تواجد المطهرات في كل الأماكن العامة مثل الأندية ومراكز الشباب".

"توقيت الحظر غير مهم، وإنما الأهم هو سلوكيات الناس قبل ساعة الحظر".

"الدولة اتخذت إجراءات للتخفيف من الحظر في رمضان، لأن الحركة في رمضان تكون خلال فترات الليل وفي فترات النهار يقل التكدس".

"الفترة المقبلة سنعيش بطرق مختلفة لابد من التكيف عليها".

"هناك أطفال صغيرة (رضع) في المستشفيات مصابين بفيروس كورونا، لأن أهاليهم أهملوا في إجراءات الوقاية".

"أكثر من 85% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض الفيروس نهائيا، وأكثر من 5 حالات ولادة في مستشفيات الحظر الصحي".

"من 27% إلى 30% من المصابين بكورونا يتوفون قبل وصولهم المستشفى".

" 31% يتوفون في أول 4 أيام من وصولهم مستشفى العزل".

"100% من الحالات البسيطة المصابة بالفيروس خارج مصر يتم عزلها صحيا في المنازل".