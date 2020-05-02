تسجيل
12:33 GMT02 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزيرة الصحة المصرية هالة زايد

    مصر... 25 تصريحا من وزيرة الصحة عن فيروس كورونا

    © AFP 2020 / -
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic5.img.sputniknews.com/img/104495/79/1044957958_0:52:3072:1780_1200x675_80_0_0_be6c315d57fb281a1ba64432e29c2410.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005021045334866-%D9%85%D8%B5%D8%B1-25-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية عن آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.

    وبحسب موقع "مصراوي"، أطلقت الوزيرة 25 تصريحا، يتم عرضهم فيما يلي...

    "تم عمل أبحاث على علاج فيروس كورونا بالبلازما، وإذا أثبتت نجاحها سيتم تعميم التجربة".

    "هناك حالتان حرجتان استجابتا للعلاج بالبلازما".

    "تم حجز جزء من علاج جلياد، ومنظمة الصحة العالمية أكدت أنها ستدفع أول مجموعة منه تصل لمصر".

    "الرئيس السيسي أمر بإعادة قوائم الانتظار من جديد بعد وقفها، وبداية من الأسبوع القادم سيتم إعادة جميع الحملات الصحية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة".

    " الفحص يتم عبر طريقتين إما الاتصال بالخط الساخن 105 أو التوجه إلى أحد مستشفيات الحميات للكشف".

    "هناك عدد كبير من الحالات تتوفى قبل أن تصل مستشفى العزل".

    "البعض يخشى أن يقول إنه يعاني من أعراض كورونا وكأنها وصمة".

    "سبب زيادة الإصابات هو عدم اتباع الإرشادات التي أعلنت عنها الحكومة وسلوك المواطنين".

    "قبل شهر رمضان بأسبوعين قلت نسبة الإقبال على الأسواق بنسبة 40%، إلا أن الناس بدأت في النزول للأسواق دون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

    "كل شخص من حقه أن يقرر مصير نفسه، وليس مسموحا أن يقرر مصير من حوله".

    "المنظومة الصحية في مصر قوية، وتم تقييمها خارج مصر بشكل إيجابي".

    "تشغيل 17 مستشفى للعزل الصحي فقط حتى الآن".

    "مخاطبة رئيس الوزراء بأن تقوم مستشفيات الصدر والحميات بكافة الإجراءات للتعامل مع حالات كورونا وعزلهم صحيا. العالم سيتعايش مع كورونا لحين ظهور أدوية أو لقاح".

    "ما نشهده من زيادات في الأعداد أمر طبيعي ومتوقع".

    "ليس لدينا مشكلة في خروج المواطنين للأسواق والمولات، ولكن لابد من تعديل السلوكيات، وارتداء الماسكات، والحفاظ على المسافات في الأماكن المزدحمة".

    "هناك نمطا جديدا سنعيشه، وقد يكون بشكل مؤقت لحين ظهور أدوية وتطعيمات للفيروس، حتى في الإجراءات التي ستتم في المطارات والأماكن العامة".

    "سيكون هناك قياس مستمر لدرجات الحرارة، وضرورة تواجد المطهرات في كل الأماكن العامة مثل الأندية ومراكز الشباب".

    "توقيت الحظر غير مهم، وإنما الأهم هو سلوكيات الناس قبل ساعة الحظر".

    "الدولة اتخذت إجراءات للتخفيف من الحظر في رمضان، لأن الحركة في رمضان تكون خلال فترات الليل وفي فترات النهار يقل التكدس".

    "الفترة المقبلة سنعيش بطرق مختلفة لابد من التكيف عليها".

    "هناك أطفال صغيرة (رضع) في المستشفيات مصابين بفيروس كورونا، لأن أهاليهم أهملوا في إجراءات الوقاية".

    "أكثر من 85% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض الفيروس نهائيا، وأكثر من 5 حالات ولادة في مستشفيات الحظر الصحي".

    "من 27% إلى 30% من المصابين بكورونا يتوفون قبل وصولهم المستشفى".

    " 31% يتوفون في أول 4 أيام من وصولهم مستشفى العزل".

    "100% من الحالات البسيطة المصابة بالفيروس خارج مصر يتم عزلها صحيا في المنازل".

    انظر أيضا:

    مصر... الكشف عن حقيقة إجراء تحاليل كورونا بمقابل مادي
    الجيش الإسرائيلي يدخل على خط المهاجمين لمسلسل "النهاية" المصري
    مروض أسود مصري ينقل السيرك إلى منزله خلال حجر كورونا... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    وزارة الصحة المصرية, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الصبيان ريكو ماتسوي، 8 سنوات، ويايا ماتسوي، 12 عاما، يعرضان رسومات على شرفة منزلهما في طوكيو، اليابان 23 أبريل 2020
    أطفال الحجر الصحي يوجهون رسالة إلى عالم كورونا
    بومبيو وجد اللحظة المناسبة لإسقاط مادورو
    بومبيو وجد اللحظة المناسبة لإسقاط مادورو
    إنفوجرافيك... 6 طرق مدهشة للاستيقاظ في سحور رمضان
    6 طرق للاستيقاظ في سحور رمضان
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك