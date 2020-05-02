أردوغان: أجهزة التنفس التي طورناها ستكون متنفسا لأشقائنا الصوماليين

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، أرفقها بصور للمساعدات الطبية التركية المرسلة إلى الصومال، في إطار التضامن معها لمكافحة فيروس كورونا، من بينها أجهزة تنفس محلية الصنع.
#MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 2, 2020
Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır! pic.twitter.com/z5aqyPqZe9
ووصلت طائرة محملة بمساعدات طبية تركية، صباح السبت، إلى العاصمة الصومالية مقديشو، ضمن جهود أنقرة العالمية لمكافحة فيروس كورونا.
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