السعودية تسجل ارتفاعا "غير مسبوق" في الإصابات اليومية بفيروس "كورونا"

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، ارتفاعا غير مسبوق في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، إن "المملكة سجلت اليوم 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المصابين 25459 "، ما يشير إلى استمرار تصاعد أعداد الإصابات اليومية خلال الفترة الماضية.

وأضاف العبد العالي أن "إجمالي عدد الوفيات بلغ 176 بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال 24 الساعة الماضية"، مشيرا إلى تسجيل "210 حالات تعافي من الفيروس ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 3765".

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن نسبة السعوديين من جملة الإصابات الجديدة بلغت 9%، مقابل 91% لغير السعوديين.

— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 2, 2020

​وكان رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق، الأمير تركي الفيصل، كشف عن وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا" بين أفراد الأسرة الحاكمة (آل سعود).

وقال تركي الفيصل، في مقال تحت عنوان "خواطر كورونية (2)" نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" إن عدد الأمراء المصابين بالفيروس أقل من 20 أميرا، موجها انتقادات إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التي نشرت أوائل الشهر الجاري تقريرا مفاده أن 150 من أفراد الأسرة الملكية السعودية أصيبوا بالفيروس التاجي.