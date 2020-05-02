قناة عبرية: الموساد وراء إعلان ألمانيا "حزب الله" منظمة "إرهابية"

ذكرت قناة عبرية، مساء اليوم السبت، أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي قام بتزويد نظيره الألماني معلومات جديدة عن حزب الله اللبناني.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم السبت، أن إسرائيل زودت ألمانيا بمعلومات جديدة حول ما ادعته بعمليات "إرهابية" على الأراضي الألمانية، ما دفع الأخيرة إلى إعلان الحزب "منظمة إرهابية".

وأكدت القناة أن تلك المعلومات المهمة تتعلق بشخصيات في حزب الله يعملون في مجال التجارة ويقومون بغسيل الأموال لصالح الحزب، وينقلون مئات ملايين يوروهات لحسابات بنكية تابعة لحزب الله تستخدم في أعمال إرهابية.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الرسمي أن اعتراف وصف ألمانيا للحزب بأنه "منظمة" إرهابية جاء بعد تلقي معلومات مهمة ودقيقة، وبأن برونو كاهل، رئيس جهاز الاستخبارات الألماني "BND" شخصية مقربة من جهاز الموساد الإسرائيلي.

وأوردت أن جهاز الموساد نقل معلومات إلى المسؤولين الألمان تتعلق بمستودعات ومخازن في جنوب ألمانيا، بهدف استخدامها في أعمال إرهابية.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت، الخميس الماضي، أنها اتخذت قرارا بحظر "حزب الله" اللبناني على أراضيها وتصنيفه منظمة إرهابية،، فيما قامت الشرطة الألمانية بمداهمات، صباح اليوم، نفسه لاعتقال أشخاص ينتمون إلى الحزب الذي بات محظورا بحسب القوانين الألمانية.

وكان البرلمان الألماني قد أقر، في وقت سابق، اقتراحا يحث حكومة المستشارة أنغيلا ميركل على حظر جميع أنشطة "حزب الله" اللبناني على الأراضي الألمانية، مشيرا إلى ما وصفه بـ"أنشطته الإرهابية" خاصة في سوريا.