وزير الصحة في صنعاء: نحمل التحالف مسئولية تفشي الأوبئة في اليمن

حمّل وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صنعاء، طه المتوكل، اليوم السبت، التحالف العربي، المسؤولية الكاملة إزاء تفشي فيروس كورونا وغيرها من الأوبئة في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" عن المتوكل، قوله: "نحمّل دول العدوان المسئولية التاريخية والأخلاقية والمسئولية الكاملة إزاء تفشي الأوبئة في اليمن".

وأضاف: "مع إعلان حكومة المرتزقة (الشرعية) لوجود العديد من الحالات المصابة في المناطق المحتلة يجب أن نكون في يقظة عالية وجاهزية وأن تسود حالة من الوعي لدى المجتمع".

ودعا المتوكل إلى "تجنب الأماكن المزدحمة والأخذ بالإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف".

