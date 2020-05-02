رفض شعبي في إحدى قرى الحسكة السورية جراء قطع التيار الكهربائي المستمر من قبل "قسد"

رفض العشرات من سكان بلدة "تل حميس" في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، قطع الكهرباء من قبل قوات "قسد" عن بلدتهم وقراهم بعد عدم السماح للدوريات وأرتال القوات الأمريكية بالمرور عبر أراضيهم.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة نقلاً عن مصادر أهلية محلية بأن "العشرات من سكان بلدة تل حميس بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة القامشلي، خرجوا اليوم السبت 2 أيار/ مايو، بمظاهرة شعبية أمام مركز كهرباء البلدة بسبب قطع التيار الكهربائي".

ويرفض سكان القرى والبلدات من أبناء العشائر العربية رفضاً قاطعاً تواجد القوات الأمريكية ويقومون بمقاومته بشكل متزايد ومنعهم الاقتراب من مناطقهم.

وقال أحد سكان تل حميس لـ "سبوتنيك" بأن قطع الكهرباء مستمر منذ أيام عن البلدة وقراها من مصدرها من محطة توليد السويدية ببلدة رميلان، لأكثر من 21 ساعة يومياً ما أدى لتعطل مصالح السكان وأعمالهم".

وتابع بأن "سبب القطع يختلف عن المناطق المحيطة بالبلدة وقراها"، حيث وعلى حد تعبيرهم "يأتي كعقوبة لهم نتيجة مواقفهم الوطنية الرافضة للتواجد الأمريكي، والتصدي المتكرر لعدد كبير من القرى التابعة للبلدة للمدرعات الأمريكية ومنعها من اختراق الطرق التي تمر فيها"، مبيناً بأن "السكان خرجوا بالمظاهرة رفضاً لهذه السياسات وأنهم سيستمرون بالخروج بالمظاهرات اليومية حتى تتحقق مطالبهم".

يذكر أن عناصر الجيش العربي السوري وأهالي قرى (حامو وخربة عمو وبوير البوعاصي وفرفرة وتل أحمد وأم غدير وحلوة والأسعد والرحية سودا)، تصدوا خلال الأشهر الماضية لعدد كبير من محاولة الأرتال العسكرية الأمريكية الذين حاولوا العبور من قراهم، وأجبروهم على الانسحاب والتراجع إلى المكان الذي جاؤوا منه.