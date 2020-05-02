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    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء كلمته أمام مجلس الشورى

    مجلس الشورى السعودي يناقش الفساد والإعلام والحج

    © REUTERS / BANDAR ALGALOUD/COURTESY OF SAUD
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    يناقش، غداً الأحد، مجلس الشورى السعودي (عن بعد) عددا من الموضوعات بينها نظام مكافحة الفساد، والتعليم والبحث العلميّ والحج، وذلك خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها عن بعد.

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    © AFP 2020 / Bandar Aldandani
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    وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29 / 12 / 1412هـ ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن التعديل المقترح وما قدمته اللجنة من توصيات بشأن موضوع تعديل المادة بعد دراسته.

    وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن مشروع اللائحة بعد دراسته .

    كما يناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن طلب تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12 / 3 / 1435هـ،  وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن طلب التعديل بعد دراسته .

    بعد ذلك يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من أراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار (وزارة الاستثمار حالياً) للعام المالي 1439 / 1440هـ  في جلسة سابقة،  وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .

    كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1439 / 1440هـ  في جلسة سابقة وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

    وخلال الجلسة العادية التاسعة والثلاثين التي يعقدها(عن بعد) بعد غدٍ الاثنين، يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439 / 1440 هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

    كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالياً) للعام المالي 1439 / 1440هـ  أثناء مناقشته في جلسة سابقة وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .

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    الكلمات الدلالية:
    مجلس الشورى السعودي, الفساد, السعودية
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