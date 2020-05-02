"أنصار الله": غارات التحالف قتلت وجرحت أكثر من 16 ألف عامل يمني

قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت ، إن غارات التحالف الجوية أدت لمقتل وإصابة أكثر من 16 ألف عامل يمني.

القاهرة – سبوتنيك . ووفقا لقناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، قال الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن خلال مؤتمر صحفي في صنعاء بمناسبة العيد العالمي للعمال إن "6229 عاملا قتلوا وأصيب 10698 آخرون بسبب غارات العدوان طيلة الخمس السنوات الماضية".

وأضاف: "استهدف العدوان 355 مصنعا قُتل وأصيب خلال ذلك أكثر من 878 عاملا".

وذكر أن "أكثر من 15000 عامل فقدوا فرص أعمالهم في القطاع النفطي بسبب العدوان والحصار".

وقال إن "قوى العدوان استهدفت المنشآت الصناعية والإنتاجية، ما أدى إلى تكدس العمال وزيادة حجم البطالة".

ووفقاً للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن: "حمّل الاتحاد التحالف "كامل المسؤولية عما لحق باليمن من تدمير وإبادة".

وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن عن "تضامنه مع عمال العالم"، مثمنا "نضال وكفاح عمال فلسطين خاصة" وإدانته التصنيف الألماني لحزب الله كمنظمة إرهابية.

وتستمر منذ 2015 عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية دعما لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون. وصنفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن كأسوأ أزمة إنسانية في العالم.