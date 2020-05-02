أردوغان: تركيا تقف إلى جانب الصومال في مكافحة تفشي كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن بلاده ستقف إلى جانب الصومال حكومة وشعبا في مكافحة كورونا كما وقفت معه في كل القضايا.

جاء ذلك في رسالة من الرئيس أردوغان إلى نظيره الصومالي محمد عبد الله فرماجو، اليوم السبت، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وقال أردوغان في الرسالة: "آمل أن نتجاوز هذه الفترة الصعبة في أقرب وقت ممكن، وأتمنى لكم التوفيق في جهودكم لمكافحة الفيروس في بلدكم"، بحسب الوكالة.

#أردوغان لنظيره الصومالي: معكم ضد كورونا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقف إلى جانب #الصومال حكومة وشعبا في مكافحة كورونا كما وقفت معه في كل القضايا.



https://t.co/hCtnlRh3W8 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 2, 2020

​وتابع: "أؤمن أن التدابير التي اتخذناها منذ الأيام الأولى في مكافحة كورونا ستسهم في تجاوز الأزمة في بلدينا بأقل قدر من الضرر".

وأضاف أردوغان في الرسالة: "كما أكدت خلال المحادثة الهاتفية التي أجريناها الأسبوع الماضي، فإن تركيا ستقف إلى جانب الصومال حكومة وشعبا في مكافحة كورونا كما وقفت معه في كل القضايا".

واختتم بالقول: "أعبر عن رغبتي في مقابلة فخامتكم وجهاً لوجه في أيام مصحوبة بالسلامة في أقرب وقت، وتمنياتي لكم من أعماق قلبي بالصحة والسعادة، ولشعبكم الصديق والشقيق الرفاهية والازدهار".

ووصلت، صباح اليوم السبت، طائرة محملة بمساعدات طبية تركية، إلى العاصمة الصومالية مقديشو، ضمن جهود أنقرة لمكافحة كورونا، بحسب الأناضول.