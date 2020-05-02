هكذا تحتسب السلطات السعودية المتعافين من فيروس كورونا

كشف مصدر صحي سعودي عن الطريقة التي تعتمدها المملكة لاعتبار الشخص الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"من المتعافين.

وحسب موقع "عاجل السعودي" ، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، اليوم السبت، الآلية المتبعة لاعتبار الشخص المصاب بكورونا من ضمن المتعافين.

وقال إن الفحوصات الأولية قد تُظهر أن الشخص إيجابي النتيجة لفيروس "كورونا المستجد"، وبعد أخذ المسحات وإجراء التحاليل اللازمة أكثر من مرة، تظهر النتائج سلبيته، وهنا يتم احتساب الحالة من المتعافين سواء ظهرت عليها أعراض مرضية أو لم تظهر.

ولفت المتحدث إلى أن بعض المصابين قد لا تظهر عليهم الأعراض المتعارف عليها، أو تظهر ولكن بشكل خفيف، وهناك نوع ثالث يحتاج إلى محفزات علاجية لتظهر الأعراض على المريض.

وأضاف أنه "في كل الأحوال إذا أجريت للحالة مسحة تحليلية بعد الفحوصات الأولية، وأظهرت النتائج المخبرية سلبيتها يتم احتساب المريض من ضمن حالات الشفاء".