مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة: نتعايش مع كورونا في المستقبل

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية تتابع بدقة ما يحدث على مستوى العالم فيما يخص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

ونقلت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم السبت، عن الدكتور عوض تاج الدين، أن كل خطوة في الداخل المصري تدرس بأرقام وإحصائيات دقيقة للحفاظ على صحة المصريين والدولة المصرية.

وأوضح مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة أنه فى غضون من 9 إلى 12 شهر، سيتم التوصل إلى عقار لفيروس كورونا، وسيكون فيروس عاديا سيتعايش معه الجميع ويكون أقل حدة.

وأشار الدكتور عوض تاج الدين إلى أنه "سوف تأتي فترة على المجتمع الدولى عامة ونحن جزء منه، تتراجع حدة فيروس كورونا، بعدما يكتسب الجميع مناعه منه ويتم التوصل إلى مصل له، وسيصبح فيروس عاديا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 240 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.