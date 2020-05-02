"داعش" يهاجم مركزا للشرطة العراقية ويسفر عن قتلى وجرحى 

قتل ثلاثة من عناصر الشرطة العراقية، وأصيب اثنين آخرين، في وقت متأخر من ليلة أمس السبت، إثر هجوم مسلح شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على مركز أمني، شرقي العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" بتعرض عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية، على مركز شرطة زاغنية بناحية العبارة في قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، شرقي البلاد، ما أدى إلى مقتل 3 منتسبين من الشرطة.

وأضافت الخلية، أن الإعتداء الإرهابي، أسفر عن إصابة عنصرين اثنين من الشرطة، منوهة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

وقتل ستة مقاتلين عراقيين في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، 30 أبريل/ نيسان، بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية استهدف خلاله، نقطة تابعة إلى لواء 35 في الحشد الشعبي بمنطقة مكيشيفة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد.

وشهدت المحافظات المحررة، لاسيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، متسببة بمقتل، وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".