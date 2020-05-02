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    تعقيم الشوارع في صنعاء لمنع انتشار فيروس كورونا، اليمن 28 أبريل 2020

    "الصحة العالمية" تكشف توقعاتها لانتشار "كورونا" في اليمن

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (47)
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    حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، من أن الإمدادات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" في اليمن، غير كافية بشكل كبير، في ظل توقعاتها بانتشار الوباء بنشاط على مستوى البلاد، وإصابته 16 مليون يمني.

    القاهرة – سبوتنيك. وقال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في بيان على موقع المنظمة: "تسببت الجائحة في إرهاق بعض أكثر النُظُم الصحية تقدماً وتطوراً في العالم. وبعد خمس سنوات من الحرب، لا يزال النظام الصحي في اليمن يعاني من الهشاشة والضعف ونقص حادٍ في عدد العاملين. كما أن الإمدادات اللازمة لمكافحة مرض كوفيد-19 غير كافية بشكل كبير".

    وأضاف: "حتى الآن، هناك سبع حالات إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في جنوب اليمن، منها حالتا وفاة، وفقاً لتصريحات السلطات الوطنية. ولم يتم إبلاغ المنظمة رسمياً بأي حالات أخرى، ولكن نتوقع أن الفيروس ينتشر بنشاط على مستوى البلد".

    رمضان في صنعاء، اليمن أبريل 2020
    © REUTERS / Khaled Abdullah
    إجراء جديد في محافظة تعز اليمنية للحيلولة دون انتشار كورونا

    وتابع: "منذ الإعلان عن الجائحة، طرحت المنظمة العديد من السيناريوهات المُسندة بالبيّنات على السلطات المحلية لكي تتضح لها الصورة الكاملة عن احتمالية تأثير هذا الفيروس على 16 مليون رجل وامرأة وطفل، أي ما يزيد عن 50% من السكان".

    وأكد أن "مرض كوفيد-19 سيظل يُشكِّل تهديداً كبيراً للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر، إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها على النحو السليم، حتى وإن كانت حالة واحدة".

    وذكرت المنظمة في بيانها أن "أفضل الممارسات أكَّدت يمكن مكافحة انتقال الفيروس إذا أُطلِع الناس مبكراً على الفاشيات وحُذِّروا منها، وإذا فُعِّلت التدابير المناسبة لاختبار الحالات وتتبعها وعزلها ورعايتها"، لافتة إلى

    "إمكانية أن يؤدي العمل الجماعي، بما يشمل الالتزام الكامل من جانب الحكومة وفئات المجتمع والقطاع الخاص، إلى التخفيف من أثر الجائحة بفعالية، حتى في البيئات الشحيحة الموارد".

    وقالت "الصحة العالمية" إنها "تواصل وشركاؤها دعم الجهات النظيرة الصحية والوطنية، في ظل الموارد المحدودة المتاحة، على افتراض أنَّ المرض ينتقل بالفعل على مستوى المجتمع في جميع أنحاء البلد".

    ووفقاً للمنظمة، "جارٍ الآن تعبئة موارد إضافية، في سياق النقص العالمي الشديد في الإمدادات والمعدات الأساسية اللازمة للاستجابة لمرض كوفيد-19. ونواصل إعطاء الأولوية للبلدان الأكثر عُرضة للخطر، ونعمل على تحديد سُبُل لإنشاء سلسلة إمداد أكثر موثوقية"، وذكرت أن: "السلطات الصحية توفر القدرات اللازمة لاختبار الحالات المشتبه فيها والمؤكدة وعلاجها وعزلها، بالاعتماد على الخطوط الساخنة القائمة على مستوى البلد، وعلى 333 فريقاً من فرق الاستجابة الصحية السريعة التي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، للكشف عن الحالات المشتبه فيها واستقصائها واختبارها وإحالتها إلى المرافق الصحية المحددة".

    وأشارت إلى "تعزيز السلطات الصحية قدراتها في أربعة مختبرات مركزية للصحة العامة في مدن صنعاء وعَدَن وسيئون وتعز، وتتمتع هذه المختبرات بالقدرة الكاملة على اختبار مرض كوفيد-19. وسوف تتوفر قدرات مماثلة في أربعة مختبرات أخرى للصحة العامة قريبا.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (47)

    انظر أيضا:

    إجراء جديد في محافظة تعز اليمنية للحيلولة دون انتشار كورونا
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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, اليمن
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