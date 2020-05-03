وفاة الفنان الجزائري "إيدير" عن عمر يناهز 70 عاما

توفي ليلة أمس السبت في باريس، المطرب والموسيقي الجزائري حميد شريت المعروف بإيدير، عن عمر يناهز 71 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

الجزائر - سبوتنيك. اشتهر الفنان إيدير المنحدر من منطقة القبائل بموسيقاه الجميلة، التي حققت نجاحات باهرة، حيث مازالت تعتبر أغاينه "أفافا ينوفا" "وسندو" من أشهر الأغاني الجزائرية الناطقة بالأمازيغية.

#إيدير مبدع افافا ينوفا يودعنا بعد صراعه مع المرض الله يرحمه انا لله وانا اليه راجعون. — #معاك_يابلادي (@AsmaLmnawar) May 3, 2020

قام الفنان إيدير في مشواره الطويل بثنائيات مع فنانين كبار مثل شارل ازنافور، كما شارك في حفلات ضخمة مع نجوم الأغنية الجزائرية مثل الشاب خالد والشاب مامي.

نودع اليوم عملاقا من عمالق الأغنية الأمازيغية 💔

الفنان الجزائري "إيدير" في ذمة الله يغادرنا الليلة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه وكل محبيه جميل الصبر والسلوان 😔

إنا لله و إنا إليه راجعون#إيدير #SouhilaBenLachhab #سهيلة_بن_لشهب pic.twitter.com/RdXixVHC13 — Souhila Ben Lachhab 🇩🇿 (@SuhilaBnLachhab) May 3, 2020

وعرف عن الفنان إيدير حبه للسلام تشجيعه لكل مبادرات السلم والإخاء، وكان طوال مشواره سفيرا للثقافة الجزائرية وللفن الأمازيغي. كما يعد سفيرا للتاريخ والأغنية الأمازيغية في جميع أنحاء العالم.