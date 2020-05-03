اليمن... القوات المشتركة: خسائر في صفوف الحوثيين خلال صد هجوم في الحديدة

تجددت المواجهات، اليوم الأحد، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "الحوثيين شنوا هجوماً شرق مديرية الدريهمي (جنوب الحديدة)، دارت على إثره اشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

وأكد "تمكن القوات المشتركة من التصدي للهجوم، وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأشار إلى "تنفيذ الحوثيين قصفاَ عشوائياً بقذائف مدفعية الهاون الثقيل صوب الأحياء السكنية في مديرية الدريهمي، بالتزامن مع استهدافهم منازل المواطنين بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عياري 14.5 و12.7 ملم لعدة لساعات، ما خلف حالة من الذعر في صفوف المدنيين".

وكانت القوات المشتركة، أعلنت، أمس الأول الجمعة، إلحاق خسائر فادحة بالحوثيين، خلال احباطها محاولة تسلل للجماعة صوب مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، من قريتي المقانع والشعينة جنوب المديرية.

من جهة ثانية، اتهم الحوثيون، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة بـ "ارتكاب 69 خرقاً في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط، إن "بين الخروقات تحليق طائرتين حربيتين في أجواء مدينتي حيس والجاح (جنوب شرقي الحديدة)، و5 خروقات بقصف مدفعي لعدد 120 قذيفة و62 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة".