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    وزارة الداخلية المصرية

    مصر... وزير الداخلية الأسبق يكشف تفاصيل مثيرة عن محاولة اغتياله وماذا طلب منه السيسي

    © AP Photo / Khalil Hamra
    العالم العربي
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    الموضوع:
    رمضان 2020 (59)
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    كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري الأسبق، تفاصيل جديدة ومثيرة عن محاولة اغتياله، وماذا طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منه.

    وجاءت تصريحات وزير الداخلية الأسبق، التلفزيونية، تعليقا على عرض مسلسل "الاختيار" مشهد محاولة اغتياله من قبل العناصر الإرهابية.

    وقال إبراهيم "أتابع مسلسل الاختيار بصورة جيدة، فهو يجسد حياة الشهيد أحمد المنسي، وهو عمل درامي يأتي في توقيت مناسب جدا لكشف الوجه الحقيقي للإرهاب".

    وأردف وزير الداخلية الأسبق "اسم المسلسل موقف جدا، لأنه يفرق بين ضابطين تخرجوا من كلية واحدة، الأول وهب نفسه لخدمة وطنه وشعبه وجيشه، والثاني خائن سيطرت الأفكار المتطرفة عليه".

    أما عن كواليس محاولة الاغتيال، فقال "فشل محاولة اغتيالي عندما كنت وزيرًا للداخلية يظهر للعالم والرأي العام مدى خيبتهم وفشلهم".

    وأردف بقوله "وقت التفجير كان لحظة صعبة جدا، شعرت وكأني داخل جهنم".

    واستمر قائلا "كان مستخدم في التفجير كم كبير من المتفجرات يتعدى النصف طن، لدرجة أننا عثرنا على موتور السيارة المفخخة في الطابق الـ12 لأحد العقارات القريبة من شدة الانفجار".

    وتطرق وزير الداخلية الأسبق، لما طلبه منه عبد الفتاح السيسي وقتها، عندما كان وزيرا للدفاع.

    وقال إبراهيم: "عقب الانفجار، اتصل بي الرئيس عبد الفتاح السيسي، واطمأن علي وطلب مني ضرورة الظهور سريعا على شاشات التلفزيون".

    وأردف قائلا "وقال السيسي إنه ينبغي أن أظهر على شاشات التلفزيون، حتى أكذب ما يتردد في بعض وكالات الأنباء من أن عملية الاغتيال ناجحة".

    ​ويعرض حاليا في شاشات التلفزيون المصري، مسلسل "الاختيار" والذي يروي سيرة بطل القوات المسلحة المصرية الرائد أحمد المنسي، وفي مقابلها سيرة الإرهابي والضابط السابق في الصاعقة المصرية، هشام عشماوي.

    ويعرض مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ومن إخراج بيتر ميمي.

    الموضوع:
    رمضان 2020 (59)

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    الكلمات الدلالية:
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