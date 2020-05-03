صحفي سعودي: لا وجود لفلسطين والأرض إسرائيلية (فيديو)

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" مقطع فيديو قيل إنه لصحفي سعودي يهاجم الفلسطينيين وقضيتهم ويعرض موقفه من إسرائيل.

وأظهر الفيديو الكاتب السعودي المثير للجدل رواف السعين وهو يوجه كلامه للفلسطينيين في إطار رده على بعض المقاطع التي تهاجم فيها السعودية ويدعون إلى احتلال المملكة وتوزيع ثرواتها.

وقال السعين: "لا حق لهم بالأرض الفلسطينية، ليس لهم قضية، ولا شيء أسمه مسجد أقصى".

واعتبر السعين أن الأرض تعود تاريخيا لليهود أما الفلسطنيون فهم دخلاء ومجموعة من القوميات المختلفة قدموا إلى تلك الأراضي منذ زمن.

كما وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "بالجبان" لأنه لم يحارب الفلسطينيين، و"يريح العالم منهم" على حد تعبيره.