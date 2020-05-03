السعودية تعلق على مشروع "جزيرة المملكة" العمراني

بعد انتشار مقطع فيديو لتفاصيل ومخطط مشروع "جزيرة المملكة" العمراني على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت السلطات في السعودية بيانا لتوضيح الأمر.

ونشرت إمارة المنطقة الشرقية بيانا علقت فيه على المقطع المنشور قائلة فيه: "لم يتم أخذ موافقة الأمانة على هذا المشروع كما لم يتم منح الشركة المذكورة أي تراخيص رسمية لإقامة المشروع".

#كورنيش_الخبر

مشروع جزيرة المملكة

مشروع الملينيال بارك

مشروع جزيرة ديزني

ماشاء الله تبارك الله اللهم زد وبارك لهذا البلد المبارك #السعودية اللهم آدم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وكثرت الخيرات والمسرات دام عزك ياوطني 🇸🇦 pic.twitter.com/1BGAZFHRj4 — ابوعبدالله الشهري (@ddmam11) May 1, 2020

كما علق مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية على المشروع قائلا: "إشارة إلى المعلومات المتداولة حول المشروع المسمى جزيرة المملكة، فإن المشروع غير مرخص له ومخالف للأنظمة المرعية في المملكة، كما أنه ليس له صلة بالمشروعات ذات الصلة (برؤية المملكة العربية السعودية 2030) ولا يتبع لبرامجها التنفيذية أو مبادراتها بأي شكل من الأشكال".

بيان توضيحي : بخصوص مشروع "جزيرة المملكة " المزمع إقامتة في كورنيش الخبر الشمالي بمحافظة الخبر#امانة_المنطقه_الشرقية#أخبار_الأمانة pic.twitter.com/1q253Xczej — أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) May 2, 2020

وأضاف: "إن الترويج للمشروع باستخدام شعار (رؤية المملكة 2030) كان دون ترخيص أو إذن مسبق من الجهة المختصة، وسيتم وفقاً لذلك اتخاذ الإجراءات النظامية"، مشيرا إلى أن "المشروعات ذات الصلة برؤية المملكة العربية السعودية 2030 يتم دراستها وإقرارها وفق الحوكمة المقرة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتم الإعلان عنها عبر وكالة الأنباء السعودية والموقع الإلكتروني لرؤية المملكة 2030".

وأظهر المقطع المنتشر مشروع جزيرة المملكة مصورا جزيرة على شكل سيفين ونخلة (شعار المملكة العربية السعودية) فوق البحر مقابل كورنيش منطقة الخبر.