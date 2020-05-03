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    جامع الأزهر الشريف في القاهرة

    الأزهر يبشر المصريين: إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان

    © AP Photo / Khalil Hamra
    العالم العربي
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    رمضان 2020 (62)
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    أعلنت إدارة الجامع الأزهر، مساء اليوم الأحد 3 مايو/ أيار، إقامة صلاتي التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان.

    وقالت إدارة الجامع الأزهر، وفق ما نقلته صحيفة "المصري اليوم"، إن سيتم إقامة صلاتي التراويح والتهجد من دون جمهور وبأئمة الجامع ومعماله فقط.

    وقالت إدارة الجامع الأزهر إن صلاتي التراويح والتهجد سيتم بثهما عبر الصفحة الرسمية للأزهر على الفيسبوك وعبر قناتها على يوتيوب.

    وطالبت إدارة الجامع الأزهر كافة المسلمين بضرورة الالتزام بأداء سنة التراويح والتهجد من منازلهم والابتعاد عن التجمعات والتزاحم.

    مصريون خلال صلاة التراويح في مسجد عمر بن العاص في القاهرة، مصر 21 مايو/ أيار 2018
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    "بحضور الإمام و3 مصلين"... مصر تصدر قرارا جديدا بشأن صلاة العشاء والتراويح

    أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، بث صلاة العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص يوميا عن طريق الإذاعة المصرية.

    وقررت وزارة الأوقاف، بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة في القاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به، وبحيث تختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد.

    وأوضحت الأوقاف، أنه "يتم نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح نقلا مباشرا يوميا عبر إذاعة القرآن الكريم، مع الالتزام بعدم فتح المسجد أمام المصلين، وعدم تشغيل أي سماعات خارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد أو في ساحاته الخارجية، والاقتصار على تشغيل سماعة داخلية واحدة على قدر تحقيق النقل الإذاعي فقط، مع تأكيدنا على قصر الأمر على هذا المسجد فقط، والتزام سائر المساجد على مستوى الجمهورية بالتعليق الكامل للجمع والجماعات إلى أن يأذن الله عز وجل بزوال علة الغلق".

    ووجهت وزارة الأوقاف المصرية الشكر للهيئة الوطنية للإعلام وإذاعة القرآن الكريم، ووزارة الاتصالات، والمصرية للاتصالات، لقيامها بتشغيل خطوط الهاتف اللازمة لنقل شعائر صلاة العشاء وصلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص مجانا طوال الشهر الكريم، إسهاما منها في إدخال البهجة والسرور على المتطلعين لهذا البث الروحي عبر إذاعة القرآن الكريم في ليالي هذا الشهر الكريم، ولا سيما في العشر الأواخر منه.

    وشددت علي عدم استقبال أحد بالمسجد على الإطلاق سوى مجموعة العمل المحدودة جدا المكلفة بنقل الحدث رسميا من إذاعة القرآن الكريم والتي تم التصريح لها بالدخول في أضيق نطاق لأداء مهمة النقل، حيث يتم غلق جميع أبواب المسجد وعدم تشغيل أي سماعات خارجية حفاظا على سلامة الجميع.

    الموضوع:
    رمضان 2020 (62)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, صيام رمضان, شهر رمضان, رمضان, صلاة التراويح, الجامع الأزهر, الأزهر الشريف, جامع الأزهر, الأزهر
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