العراق نفذ 70 رحلة استثنائية ويجلي 12951 من مواطنيه العالقين

كشف وزير النقل العراقي، عبد الله لعيبي، عن إجمالي الرحلات الاستثنائية التي نفذها أسطول طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية خلال شهري مارس وأبريل 2020 على خلفية تداعيات جائحة كورونا التي اجتاحت مختلف بلدان العالم.

وقال الوزير إن "عدد الرحلات بلغت سبعين رحلة استثنائية شملت نحو عشرين قطاع إقليمي ودولي لإجلاء (12951) مواطنا عراقيا بضمنها القطاعات الأوربية التي سيرت اليها رحلات استثنائية لأول مرة وبطواقم عراقية ، كما تم تسيير رحلتين استثنائيتين لشحن مواد طبية ومستلزمات صحية ووقائية من جمهورية الصين الشعبية إلى العراق ولصالح وزارة الصحة العراقية وبشكل مجاني بالتنسيق مع خلية الأزمة ولجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020 واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ".

واوضح لعيبي إن "جميع الرحلات نفذت بواعز إنساني وبجهود استثنائية لكوادر الخطوط الجوية العراقية التي سخرت جميع إمكاناتها لتنفيذ هذه المهمة الوطنية فضلاً عن الجهود الوزارية الحثيثة لاستحصال الموافقات الرسمية المنسجمة مع القرارات الحكومية وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وبتنسيق عالي المستوى مع وزارة الخارجية وسلطات الدول التي قصدها الناقل الوطني لتسهيل إجراءات عودة المواطنين العراقيين وفتح الأجواء إضافة إلى العمل المشترك مع وزارة الصحة العراقية لفحص الوافدين ونقلهم إلى أماكن الحجر الصحي عبر الحافلات التي خصصتها وزارة النقل".

وأختتم الوزير، إن "جميع الطائرات التي نفذت عملية الإجلاء تخضع لعملية تعفير مشددة قبل وبعد تنفيذ الرحلة تحت أشراف كادر متخصص لضمان سلامة الطواقم والمسافرين وفق اللوائح الصحية المعتمدة عالمياً للوقاية من خطر تفشي الوباء.

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق، دريد يحيى، يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.