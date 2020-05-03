الجيش المصري ينشر مقطع فيديو لـ16 عملية نوعية ضد الإرهابيين في سيناء

نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مساء اليوم الأحد 3 مايو/ أيار، مقطع فيديو تضمن تنفيذ الجيش 16 عملية نوعية عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري في بيان منشور عبر صفحته على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" إن الجيش المصري نفذ أكثر من 22 مداهمة أمنية و16 عملية نوعية عسكرية، أسفرت عن مقتل 126 إرهابيا وضبط أكثر من 630 عبوة ناسفة.

كما أعلن المتحدث العسكري تدمير 228 مخبأ وتدمير 116 عربة في جميع الاتجاهات الاستراتيجية، وضبط 226 شخصا من العناصر الإجرامية والتكفيرية.

وأوضح المتحدث العسكري أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 4 ضباط و3 ضباط صف و8 جنود أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية.

​وقال المتحدث العسكري: "يأتي هذا استكمالا للأعامل البطولية التي يخوضها رجال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستمراراً لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".

وأشار إلى أن القوات الجوية استهدفت ودمرت عدد كبير من المخابئ والملاجئ المستخدمة من قبل العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى استهداف وتدمير 8 فتحات أنفاق، وضبط وتدمير عدد 56 سيارة و226 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها تلك العناصر.

واختتم المتحدث العسكري بيانه قائلا "هذا وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم".

وأعلن الجيش المصري قبل أيام، مقتل وإصابة 10 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأضاف "نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود".