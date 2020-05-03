تحليق كثيف للطيران الحربي والمروحي والتجسس الأمريكي في سماء الحسكة السورية

وتابع المراسل بأن تحليق الطيران يتركز بالجهة الجنوبية من المدينة والذي يتواجد فيه أكبر معتقلين لعناصر تنظيم "داعش" الارهابي بحي غويران وهما "سجن الحسكة المركزي سابقاً" و سجن "المعهد" وهذا الأخير كان معهدا حكوميا لتعليم الحرف المهنية سابقاً، قبل أن تستولي القوات الأمريكية والميلشيات التابعة لها عليه.

وأضاف المراسل "كما يضم الجزء الجنوبي من حي "غويران" عددا من مواقع تنظيم "قسد" وموقع لقاعدة عسكرية أمريكية مصغرة في منطقة المجمع الحكومي (تجمع الدوائر الحكومية السورية) والذي يقع حاليا تحت سيطرة تنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي.

وضربت القوات الأمريكية والميلشيات "الكردية" التابعة لها طوقا أمنيا في عموم المنطقة.

وأشار المرسل إلى أن "تحليق الطيران الأمريكي في سماء مدينة الحسكة سبقها بساعة تقريباً قيام عناصر من تنظيم "قسد" بالاستيلاء على مباني مديرية السياحة الحكومية، والمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية والثانوية المهنية الفندقية وتم طرد العاملين فيها وسمحوا لهم فقط باخراج الاوراق والاضابير وذلك في منطقة تجمع الدوائر الحكومية في الجهة الجنوبية من حي غويران".