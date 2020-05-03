عصيان في سجون "داعش" بمدينة الحسكة السورية

قام إرهابيو تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) بتنفيذ عصيانا داخل المعتقلات في مدينة الحسكة السورية بالتزامن مع تحليق جوي مكثف للطيران الأمريكي.

وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مراسلها في مدينة الحسكة السورية، إلى قيام عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بتنفيذ عصيانا داخل سجن الصناعة الواقع تحت سيطرة تنظيم "قسد" الموالي لأمريكا.

وأضافت الوكالة، أن هذا العصيان ترافق مع تحليق مكثف لطيران "التحالف الغير شرعي" فوق مدينة الحسكة السورية.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة، في وقت سابق، بأن سماء مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، تشهد تحليقا كثيفا للطيران المروحي والحربي وطيران "التجسس" التابع لقوات الاحتلال الأمريكية.

وتابع المراسل بأن تحليق الطيران يتركز بالجهة الجنوبية من المدينة والذي يتواجد فيه أكبر معتقلين لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بحي غويران وهما "سجن الحسكة المركزي سابقاً" وسجن "المعهد" وهذا الأخير كان معهدا حكوميا لتعليم الحرف المهنية سابقاً، قبل أن تستولي القوات الأمريكية والميلشيات التابعة لها عليه.

وأضاف المراسل "كما يضم الجزء الجنوبي من حي "غويران" عددا من مواقع تنظيم "قسد" وموقع لقاعدة عسكرية أمريكية مصغرة في منطقة المجمع الحكومي (تجمع الدوائر الحكومية السورية) والذي يقع حاليا تحت سيطرة تنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي.

وضربت القوات الأمريكية والميلشيات "الكردية" التابعة لها طوقا أمنيا في عموم المنطقة

وأشار المرسل إلى أن "تحليق الطيران الأمريكي في سماء مدينة الحسكة سبقها بساعة تقريباً قيام عناصر من تنظيم "قسد" بالاستيلاء على مباني مديرية السياحة الحكومية، والمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية والثانوية المهنية الفندقية وتم طرد العاملين فيها وسمحوا لهم فقط بإخراج الأوراق والأضابير وذلك في منطقة تجمع الدوائر الحكومية في الجهة الجنوبية من حي غويران".