الإمارات تعلن عن تجارب ناجحة للكشف عن الفيروس في مياه الصرف الصحي

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم عن قيام مجموعة من الباحثين من مركز التكنولوجيا الحيوية ومركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالعمل على مشروع يهدف إلى رصد الوجود الفيروسي في مياه الصرف الصحي كوسيلة للكشف والتتبع المبكر لفيروس كورونا المستجد لدى جميع الأفراد.

وحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) تشير الدراسات إلى أن العينات الحيوية التي يفرزها الأفراد المصابون بفيروس كورونا بمن فيهم الأفراد الذين لا تظهر عليهم الأعراض تمر من خلال مياه الصرف الصحي.

ويمكن أن تعكس مستويات الفيروس في فضلات مياه الصرف الصحي النسب التقديرية لعدد الحالات المصابة لدى الأفراد وذلك لأن فحص عينات مياه الصرف الصحي يعني فحص كل شخص مشارك في العينة وهو ما يمثل عملية فحص جماعي للأشخاص ضد الفيروس.

وبعد أن أثبتت التجارب التي أجرتها الجامعة نجاحها فقد أكدت جاهزيتها لدعم الخطط الوطنية التي تضعها الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الدولة في رصد الفيروس في محطات الصرف الصحي وإجراء المزيد من الدراسات البحثية لتقدير نسب واتجاهات الانتشار.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إن دولة الإمارات وبدعم قيادتها الرشيدة تسعى دائما لاتباع أفضل الممارسات العالمية وتدعم الأبحاث العلمية التي تجريها الجامعة للخروج بأفضل وأحدث الحلول المتاحة واتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لفيروس كورونا المستجد في وقت مبكر.

وأوضح أن الجامعة تهدف من خلال هذه الممارسة إلى معرفة الجدوى من تطوير نظام مراقبة فيروسات كورونا في شبكات مياه الصرف الصحي في الدولة وربطها بنماذج المحاكاة التي يتم تطويرها للتنبؤ بانتشار الوباء مع المؤسسات الصحية مما يساعد في التحكم في انتشار الوباء.