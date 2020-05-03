وزير التعليم السعودي يصدر قرارا مهما بشأن "السلم التعليمي"

أصدر وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً يقضي بتشكيل اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج برئاسته، وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين بهدف رفع فاعلية نواتج التعلم ومواءمتها مع متطلبات التنمية الوطنية ومهارات القرن الـ21 والثورة الصناعية الرابعة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" تتولى اللجنة مهام إقرار الخطط التطويرية للمسارات والخطط الدراسية للمراحل التعليمية كافة، وإقرار تطوير وتعديل السلّم التعليمي، إلى جانب إقرار مواصفات المناهج والبرامج التربوية والمقررات الجديدة ومفرداتها، والتعديل على المقررات القائمة، إضافة إلى إقرار الخطة السنوية لمشاريع ومبادرات المناهج.

كما تتولى اللجنة إقرار معايير المناهج الرقمية في المراحل الدراسية كافة، ومخرجات مشاريع المناهج والخطط الدراسية، وإقرار التغيّرات اللازمة على الأنظمة واللوائح والبرامج والإجراءات والأنظمة الإلكترونية والمعامل والورش المترتبة على التحولات في الخطط الدراسية التي تقرها اللجنة.

كما أُسند إلى اللجنة الإشراف على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات وإقرار مخرجاته.