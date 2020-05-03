تشمل "خطة عاجلة"... محمد بن راشد يصدر توجيهات جديدة

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن بلاده ستعيد توجيه مواردها المالية والبشرية، مشيرا إلى أن أولويات البلاد سيتم مراجعتها لعالم ما بعد كورونا.

وكتب ابن راشد على "تويتر"، اليوم الأحد: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء.. وجهنا خلاله بالبدء بصياغة استراتيجية دولة الإمارات التنموية لما بعد (كوفيد 19)"، مضيفا: "عقد جلسات حكومية مكثفة اتحادية محلية لمناقشة أهم المتغيرات الجديدة وتحديد مستهدفاتنا التنموية وأجندتنا القادمة".

أولوياتنا الوطنية بحاجة لمراجعة لعالم ما بعد كوفيد١٩ ... مواردنا المالية والبشرية بحاجة لإعادة توجيه.. أمننا الطبي والغذائي والاقتصادي بحاجة لترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع .. الاستعداد لما بعد كوفيد ١٩ هو استعداد لمستقبل جديد لم يتوقعه أحد قبل عدة أشهر فقط .. pic.twitter.com/jmmya5m0yx — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 3, 2020

وقال في تدوينة أخرى: "أولوياتنا الوطنية بحاجة لمراجعة لعالم ما بعد (كوفيد 19)، ومواردنا المالية والبشرية بحاجة لإعادة توجيه، وأمننا الطبي والغذائي والاقتصادي بحاجة لترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع"، مضيفا: "الاستعداد لما بعد (كوفيد 19) هو استعداد لمستقبل جديد لم يتوقعه أحد قبل عدة أشهر فقط".

كما طلبنا اليوم ضمن اجتماعنا إعداد خطة عاجلة لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة .. وشكلنا فريق عمل برئاسة وزارة الطاقة والصناعة لذلك .. فرق العمل الجديدة مطلوب منها العمل بطريقة أسرع .. وأشمل .. وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة . pic.twitter.com/jRRXpBQQES — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 3, 2020

وأوضح حاكم دبي: "كما طلبنا اليوم ضمن اجتماعنا إعداد خطة عاجلة لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة، وشكلنا فريق عمل برئاسة وزارة الطاقة والصناعة لذلك"، مضيفا: "فرق العمل الجديدة مطلوب منها العمل بطريقة أسرع وأشمل وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة".