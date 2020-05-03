مصر... مسؤول يوضح خطورة حدوث تسونامي بعد زلزال البحر المتوسط

أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، حقيقة الأخبار المتداولة حول شعور سكان محافظتي القاهرة والجيزة بهزات أرضية ومخاوف من وقوع تسونامي.

وبحسب صحيفة "الشروق" قال القاضي في بيان إعلامي، إن الأخبار المتداولة والتي تحذر من تعرض السواحل المصرية لموجات تسونامي "غير حقيقية"، مؤكدًا أيضًا أن القول بإن توابع زلزال جزر كريت وصلت إلى العاصمة المصرية يخالف ما رصدته أجهزة المعهد.

وأضاف أن تحذيرات التسونامي المتعلقة بزلزال كريت لم تتعدى بضع سنتيمترات، وهو ما لا يمثل أي خطورة على السواحل المصرية طبقًا لبيانات محطات قياس شدة المد البحري المنتشرة بطول سواحل البلاد.

وأعلن القاضي، أمس السبت، أن الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية، فى البحر المتوسط بقوة 6.3 ريختر، و"لم يتلق المعهد أية خسائر".

وأكد القاضي أن الشبكة القومية المصرية للزلازل تعمل من خلال 70 محطة، تم اختيار أماكنها بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، وأصبح من المستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده، مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.