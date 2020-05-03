دمشق تبدأ إجلاء الرعايا السوريين من الخارج... والرحلة الأولى إلى الإمارات

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الأحد، بدء إجلاء المواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد والراغبين في العودة إلى سوريا، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا حول العالم.

وبحسب بيان الوزارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، تبدأ غدا الاثنين، الشركة السورية للطيران بإجلاء الرعايا السوريين الراغبين بالعودة من خارج البلاد بناء على قوائم وضعت في وقت سابق، تم تسجيلها عبر وزارة الخارجية والمغتربين وسفاراتها والبعثات الدبلوماسية في الخارج.

وستسير الرحلة الأولى يوم غد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على متن طائرة "إيرباص 340"، وستنقل الرحلة حوالي 250 راكبا، وستقلع من مطار دمشق في تمام الساعة 13:40 بتوقيت دمشق، على أن تصل الشارقة 17:40 بتوقيت الشارقة، وسيتم الإقلاع من مطار الشارقة الساعة 19:00 بتوقيت الشارقة.

ونوهت الوزارة إلى أن عمليات الإجلاء ستتم ضمن إجراءات وشروط صحية خاصة، تطبق بشكل إلزامي مع وجود إشراف طبي من وزارة الصحة السورية.

وأكدت الوزارة على ضرورة تواجد الركاب في مطار الشارقة قبل موعد الرحلة بسبع ساعات لإجراء الفحوص الطبية حول فيروس كورونا المستجد، مشددة على ضرورة اصطحاب الكمامات والقفازات، والالتزام التام بالتعليمات والتدابير الصحية التي ستعطى في المطار وعلى متن الطائرة .