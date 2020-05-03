العراق... قوات الحشد الشعبي تصد هجوما لـ"داعش" وتقتل 4 من عناصره

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم، الأحد، صد هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي، شرقي محافظة صلاح الدين وقتل 4 من عناصر التنظيم.

وذكر الحشد الشعبي، في بيان على موقعه الإلكتروني ، أن "قوة من اللواء 21 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لهجوم شنه فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة العيث شرق صلاح الدين".

وأضاف "قتلت قوات اللواء 21 في الحشد الشعبي 4 عناصر التنظيم الإرهابي حاولوا التعرض لقطعات اللواء شرق صلاح الدين".

وأوضح البيان "أن مدفعية اللواء 21 في الحشد الشعبي قصفت، مساء اليوم، مركبة بداخلها 4 عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي حاولت التقرب لقطعات اللواء شرق صلاح الدين".

وكان العراق، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".