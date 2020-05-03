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    أحد قادة داعش يدلي عن مكان نمو التنظيم في العراق

    هل تقف واشنطن خلف عودة عمليات "داعش" في العراق؟

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    بعد العملية الأخيرة في محافظة صلاح الدين العراقية والتي تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وذهب ضحيتها ١١ شخصا من الحشد الشعبي، ظهرت الكثير من إشارات الاستفهام حول الخلفيات السياسة والعسكرية لهذه الأعمال.

    تساؤلات كثيرة تطرح حول عودة نشاط التنظيم بعد الضعف السياسي للدولة العراقية والفراغ الإداري والتظاهرات الممتدة منذ أكثر من ٧ أشهر والصراع الأمريكي الإيراني، وأخيرا وباء كورونا المستجد، فهل باتت عودة التنظيم قريبة أم إنها مناورات أمريكية للبقاء في العراق؟

    البرلمان العراقي
    © REUTERS / STRINGER
    الكاظمي يفقد حظوظه بنيل ثقة كتل مهمة في البرلمان العراقي
    إمكانية العودة

    قال اللواء ماجد القيسي الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي، إن "هناك تصعيد واضح في عمليات تنظيم داعش الإرهابي نظرا للخلافات السياسية والفراغ الحكومي منذ أكثر من ٦ اشهر".

    وأضاف الخبير الاستراتيجي لـ"سبوتنيك"، "هذا بجانب توقف عمليات التحالف الدولي لمدة ٦٠ يوم، وتأثر عمليات الانفتاح والحركة للقوات بسبب انتشار كورونا".
    وأكد القيسي أن التنظيم لا يستطيع العودة إلى ما قبل ٢٠١٤، لأنه خسر جميع قدراته الصلبة وحواضنه والتمويل، وعملياته الآن تأتي ضمن استراتيجية حرب العصابات، محاولا استنزاف القوات الأمنية وخلق بيئة غير مستقرة في مناطق بعيدة عن المدن، لأن أغلب عملياته في المناطق الطرفية، وكذلك يحاول أن يبعث برسائل، على أنه لا زال موجودا كما أن عملياته الأخيرة جاءت بعد تسلم خليفة "البغدادي" زعامة التنظيم".

    إدارة التنظيم

    من جانبه قال الدكتور حسام شعيب الخبير السوري في شؤون التنظيمات المسلحة، "لا شك عندما نتحدث عن إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي خصوصا في منطقة البادية السورية وفي الداخل العراقي هذا يؤكد أن التنظيم لم ينته عسكريا، وما انتهى هو التنظيم الإداري لما يسمى الدولة الإسلامية".

    وتابع الخبير السوري لـ"سبوتنيك"، "اليوم التنظيم يتجه باتجاه آخر، عن طريق القيام بعمليات ليست بالضرورة منظمة إداريا، وإنما بطريقة العصابات وبالتالي تقوم بعمل هجوم هنا وآخر هناك، سواء ضد القوات العراقية أو الحشد الشعبي وحتى في البادية باتجاه الجيش السوري ومحاولة السيطرة على بعض القواعد العسكرية، وهذا يدل على أن الإدارة الأمريكية ما زالت تدعم تلك الخلايا وأنها تبحث عن ذريعة البقاء في العراق بعد مطالبات جهات كثيرة داخل العراق بضرورة خروجها".

    داعش وأمريكا

    وأشار شعيب إلى أنه "عندما يقوم هذا التنظيم بعملياته سواء في صلاح الدين أو ديالى بالعراق أو حتى في مناطق أخرى، هذه رسالة من واشنطن، تريد أن تقول من خلالها إن العراق ما زال يعاني من الإرهاب وأنها الوحيدة القادرة على حماية الشعب العراقي بمختلف أطيافه الدينية والسياسية، ولكي تلفت الانتباه إلى أن وجود التنظيم يشكل خلافا في الحالة السياسية وحتى الاجتماعية في البلاد".

    وأوضح الخبير السوري بأن الكثير من أبناء العراق وفقا للوضع الراهن وتواجد التنظيم في البلاد يرى أن الجيش العراقي هو المنوط الأول بالمواجهة المباشرة مع داعش، وبالتالي لا يكون هناك مقاومة أو حشد شعبي، والبعض الأخر يريد الإبقاء على المقاومة والحشد الشعبي، وهذا الفريق يعتقد أنه لا خروج لتنظيم داعش أو القوات الأمريكية إلا بالضغط العسكري عن طريق المقاومة أو الحشد الشعبي .

    ولفت شعيب إلى أن "أمريكا تريد الإبقاء على التنظيم لقطع الطريق على التجارة بين إيران وسوريا والعراق، هي تريد قطع الإمدادات التجارية بحجة أن هناك إمدادات عسكرية، وفي الحقيقة أنه لا توجد أي إمدادات عسكرية عبر المعابر البرية، هناك من لا يريد الاستقرار على الحدود السورية العراقية، والذي بدوره ينعكس على الداخل في البلدين، وحتى الآن يبدو أن السيناريو عاد التعقيد من جديد، حيث ترى واشنطن أن هناك أهمية إستراتيجية كبرى بالنسبة لتواجدها و في العراق".

    التعاون المشترك

    وقال الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه "بخلاف خطر كورونا ما زال هناك خطر العمليات الإرهابية لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) على الإقليم، إلى الآن نحن لدينا خط دفاع ضد التنظيم يبدأ من منطقة "خانقين" على الحدود الإيرانية وينتهي في منطقة الربيع على الحدود السورية ويبلغ طوله حوالي 1000 كم متر على مدار خمس محافظات عراقية، أي أن تأمين تلك المنطقة يقع على عاتقنا والحكومة الاتحادية ، وكل هذه المناطق تسمى بالمناطق المتنازع عليها التي تقع تحت المادة 140 من الدستور".

    وأضاف ياور، "المشكلة هنا أن هناك خط لتوزيع قوات البيشمركة في تلك المنطقة وخط لتوزيع القوات الاتحادية بها، لكن على أرض الواقع هناك فراغات كبيرة ما بين توزيع الخطين للقوات، عرض بعض تلك الفراغات يصل إلى 40كم وطول 60كم، وليس هناك أي وجود لقوات البيشمركة أو القوات الاتحادية في تلك المناطق، على الرغم من أنه كانت هناك اجتماعات بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية واتفقنا مبدئيا على ثمان نقاط حول كيفية العمل المشترك في تلك المناطق، لكن حتى هذه الساعة لم تقم الحكومة الاتحادية ووزارة الدفاع بأي خطوة عملية لتنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها لوضع قوات وسيطرات ومراكز تسجيل مشتركة في هذه المناطق من أجل القيام بعمليات مشتركة للقضاء على داعش كليا".

    وأشار أمين عام وزارة البيشمركة، ما زالت عمليات التنظيم مستمرة في تلك المناطق، بل أصبحت هناك أوكار لـ"داعش"، بل إن القوات الأمريكية قامت بعمليتها الأخيرة ضد التنظيم عندما شعرت بتعاظم الخطر في منطقة خراشوه ما أدى إلى مقتل إثنان من عناصر القوات الأمريكية وجرح خمسة من قوات التحالف في تلك العملية بينهم فرنسيون".

    واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة العراقية بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.

    رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 9 أبريل 2020
    © REUTERS / PRESIDENCY OF REPUBLIC OF IRAQ
    واحدة من أهم الكتل في البرلمان العراقي تعلن مقاطعة حكومة الكاظمي
    ويرفض المتظاهرون العراقيون، التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة يوميا وفي ظل التحذيرات من انتشار مرض كورونا بينهم، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمّتها.

    واستطاع المتظاهرون في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وساهموا في اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، كما قابلوا اسم نعيم السهيل بالرفض قبل ترشيحه رسميا، كما رفضوا أيضا رئيس الحكومة الجديد عدنان الزرفي، ويصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا، كما أعلنوا أنهم لن يفضّوا اعتصامهم بسبب "كورونا"، لأن ما قتل منهم في تلك الثورة يفوق عشرات المرات ضحايا الوباء العالمي حتى الآن.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, داعش, العراق
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