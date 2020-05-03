سوريا... عصيان في سجن يضم سجناء من "داعش" وتسيطر عليه "قسد" في الحسكة

شهد سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة الذي يضم إرهابيين من تنيظم "داعش" الإرهابي والواقع تحت سيطرة مجموعات "قسد" المدعومة أمريكيا عصيانا اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية تأكيدها أن:

"عصياناً وحالة من الفوضى وقعت في سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة الواقع تحت سيطرة "قسد" والذي يضم آلافاً من إرهابي تنظيم "داعش" وإن حالة من الفوضى عمت السجن ومحيطه".

وأشارت المصادر إلى تحليق طيران التحالف الأمريكي غير الشرعي فوق المنطقة التي يقع فيها السجن بالتزامن مع استمرار العصيان.

يذكر أن عصيانا وفوضى وقعت في 29 آذار/مارس الماضي في سجن غويران بالحسكة الواقع تحت سيطرة مجموعات "قسد" والذي يضم قرابة 3000 من إرهابيي تنظيم "داعش" وترافق ذلك مع هروب عدد من السجناء من إرهابيي "داعش".

وتسيطر فصائل "قسد" على أجزاء كبيرة من منطقة الجزيرة السورية (شرق الفرات) وتدعمها قوات الاحتلال الأمريكي المتواجدة بشكل غير شرعي بجانب حقول النفط السورية.