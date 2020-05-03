عنصر أمن أردني يطلق النار قرب السفارة الأمريكية والأخيرة تعلق

أطلق أحد عناصر الأمن الأردني النار عن طريق الخطأ بالقرب من السفارة الأمريكية في عمان، اليوم، الأحد، مما أدى إلى إصابة جدار استنادي ولم يصب أحدا بجروح.

ونقلت وكالة "عمون" عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تأكيده أنه:

"أثناء قيام أحد رجال الأمن بالوظيفة الرسمية في محيط السفارة الأمريكية الأحد، خرجت عدة طلقات من سلاحه بالخطأ وأصابت جدارا إسمنتيًا خارجيًا ولم تقع أية إصابات تذكر وفتح تحقيق في الحادثة".

من جهة ثانية، ذكرت الوكالة أنها حصلت على بيان من السفارة الأمريكية جاء فيه:

"في حوالي الساعة الخامسة مساءً اليوم الاحد، قام أحد ضباط الدرك الأردنيين المنتدبين أمام السفارة بتفريغ سلاحه بالخطأ في جدار خرساني، ولم يصاب أحدا بالحادثة ولا يبدو أنه كان ينوي إيذاء أي شخص".