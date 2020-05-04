الجيش اليمني: مقتل وإصابة مهاجمين من الحوثيين في محافظة حجة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، إحباط هجمات لجماعة "أنصار الله" الحوثيين بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "الحوثيين حاولوا مهاجمة عدة مواقع للجيش شمال غربي مثلث عاهم، إلا أن قوات الجيش أفلشت كل المحاولات. مشيرة إلى "تمكن قوات الجيش من إفشال المحاولات الهجومية للحوثيين".

وأكد الجيش اليمني "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير آليات قتالية تابعة لهم".

في سياق آخر، اتهم الجيش اليمني، الحوثيين بـ "الدفع بتعزيزات من عناصرهم وآلياتهم القتالية إلى مختلف جبهات القتال في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، وجبهة مريس في محافظة الضالع (وسط اليمن)".

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قال اليوم، إن خروقات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 100 خرق.

وأضاف التحالف في بيان نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، أن الاختراقات شملت استخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، إن خروقات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 100 خرق.

وأضاف التحالف في بيان نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، أن الاختراقات شملت استخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة.