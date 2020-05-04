الحوثي يدعو السعودية إلى إيقاف النزيف الحاد للاقتصاد

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثيين، محمد علي الحوثي، اليوم الاثنين، على الإجراءات التي أعلنت السعودية اعتزامها اتخاذها لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أفضل فرصة للنظام السعودي لإيقاف النزيف الحاد لاقتصاده تتمثل في إيقاف تحالف العدوان والدخول في حلول جذرية بدلا من الحديث عن حلول ترقيعية تحت مزاعم إيقاف إطلاق النار وهمي والالتزام بالحل الشامل".

وأضاف أن "الوضع الاقتصادي السعودي معروف عالميا بسلبيته، ولن تنقذه أمريكا من وضع كارثي هي جزء من أسبابه".

ان افضل فرصةللنظام السعودي لايقاف النزيف الحادلاقتصاده

تتمثل في ايقاف تحالف العدوان

والدخول في حلول جذرية_بدلامن الحديث عن حلول ترقيعيةتحت مزاعم إيقاف اطلاق النار وهمي_والالتزام بالحل الشامل

فالوضع الاقتصادي السعودي معروف عالميابسلبيته

ولن تنقذه أمريكامن وضع كارثي هي جزءمن اسبابه — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 3, 2020

وفي وقت سابق من يوم الأحد، دعا الحوثي، التحالف العربي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن من جانبه، الممدد في 24 أبريل/نيسان الماضي لمدة شهر.



وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، في تغريدة على "تويتر": "‏على تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه، التوقف وتطبيق ما يعلن من طرف واحد بدلا من الحديث عن مزاعم خروقات لإعلان وقف وهمي لا أساس له من الصحة".

كان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قال، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، يوم السبت، أن بلاده ستتخذ إجراءات "صارمة جدا" لمواجهة "أزمة كورونا"، وأن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة.

وأوضح الجدعان، أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة.

وأفاد الجدعان بأن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية، وبأن بلاده اتخذت إجراءات حازمة وسريعة جدا، وأن الأثر الحقيقي لجائحة كورونا سيظهر غالبا في الربع الثاني وما بعده.

وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض تاريخي في أسعار الخام. وهوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس/آذار بأسرع وتيرة، فيما لا يقل عن عقدين لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011.

بينما سجلت المملكة عجزا قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام، بسبب انهيار إيرادات النفط.