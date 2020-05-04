رغد صدام حسين تخرج عن صمتها وتتوعد هؤلاء

هددت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، بمحاسبة المستحوذين على أملاك العائلة الشخصية.

وقالت رغد صدام، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "سنقاضي كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية، هذه وغيرها"، في إشارة لصورة سيارة رياضية.

— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) May 3, 2020

وأضافت: "ننبه الآخرين إلى عدم الانخراط في هذه الأمور لأي سبب لأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية".