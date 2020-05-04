"قطار" من الأجرام المضيئة يظهر في سماء مصر والسعودية والأردن... فيديو

شاهد عدد من سكان مصر والسعودية والأردن، خلال الأيام الماضية عددا من الأجرام المضيئة، التي ظهرت تتحرك متراصة خلف بعضها كقطار من النجوم، وسببت بعض الإرباك والتساؤل لدى الكثيرين.

وقال الفلكي السعودي ملهم هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء في تصريحات مع العربية.نت، إن "هذه الأجسام عبارة عن أقمار صناعية لمشروع ستارلينك التابع لشركة سبيس إكس، فالمشروع الذي بدأ من العام الماضي بنشر الأقمار الصناعية الصغيرة، بغرض تغطية الأرض بخدمات النطاق والإنترنت الفضائي بأسعار زهيدة، وقد تم إطلاق ٧ دفعات منها كل دفعة تحمل ٦٠ قمرا صناعيا، ليتم وضعهم في المدار والخطة مستمرة حتى ١٠ سنوات قادمة، لنشر ١٢ ألف قمر صناعي".

وأضاف أنه "عند إطلاق هذه الأقمار تكون في أول أسبوع في مدار منخفض عن الأرض، وتكون متقاربة، لذلك بعد إطلاقها يمكن رؤيتها إذا صادف مرورها بعد غروب الشمس أو قبل شروق الشمس بحدود ساعتين".

وقامت شركة سبيس إكس في يوم ٢٢ إبريل/ نيسان بإطلاق الدفعة السابعة، لذلك كانت في نطاق إمكانية الرؤية خلال الأسبوع الماضي، وستبدأ تدريجي بوضعها في مدارها النهائي، وحينها لن ترى مجددًا، وسيتكرر هذا المنظر مع كل إطلاق جديد لهذه الأقمار.