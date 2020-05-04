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    الشرطة الكويتية

    الداخلية الكويتية تصدر بيانات بشأن ما حدث بـ"مراكز إيواء" المصريين

    © AFP 2020 / YASSER AL-ZAYYAT
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن قوات الأمن التابعة لها قامت بفض شغب، قام به عدد من أفراد الجالية المصرية الموجودين في مراكز الإيواء المخصصة لهم، مطالبة السلطات المصرية بالاستجابة لطلب عودتهم إلى بلادهم.

    صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020
    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
    سفير مصر في الكويت: هذا ما ينتظر مخالفي الإقامة
    ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مشيرة إلى أن الداخلية الكويتية أصدرت بيانا صحفيا، اليوم الأحد، قالت فيه: "فور حدوث الشغب والفوضى تدخل رجال الأمن وتم ضبط عددا منهم وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

    ولفت البيان إلى أن ممثلين من سفارة جمهورية مصر العربية حضروا إبلاغ رعاياهم بأن السفارة ستبدأ بإعداد جداول رحلات العودة وإجلائهم إلى بلدهم هذا الأسبوع، وفق الإجراءات المتبعة الخاصة بعملية الإجلاء.

    وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن السفارة المصرية تقدمت باعتذار عما صدر من أعمال شغب داخل مواقع الإيواء وأكدت أنها ستتخذ إجراءات جادة لحل هذه المشكلة.

    وأضافت الوزارة: "التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بالفوضى أو بتجاوز القانون، كما حثت جميع المخالفين في مراكز الإيواء على الالتزام بالقانون مؤكدة أنها ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية المتبعة مع المخالفين للقوانين".

    وأعلن سفير مصر لدى دولة الكويت طارق القوني، الأحد، أن رحلات إجلاء مخالفي قانون الإقامة في البلاد من الجالية المصرية ستبدأ خلال الأسبوع الجاري، مضيفا: "رحلات الإجلاء هذه ستخصص أولاها للنساء والأطفال من نزلاء مراكز إيواء المخالفين المزودة بوسائل الحياة الكريمة ووجبات غذائية ومشروبات مجانية لتتوالى خلال الأيام المقبلة لنقل جميع المخالفين".

    وفي 30 مارس/ أذار الماضي، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الداخلية الكويتية, الكويت, مصر
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