سائق يتعمد دهس أغنام أمام صاحبها في المغرب

ويظهر المقطع قيام السائق بملاحقة الأغنام بصورة متعمدة، ودهسها تحت عجلات سيارته بصورة وحشية ما أدى لنفوق عدد منها.
يحدث في المغرب الشقيق— ammuri fikri (@AmmuriF) May 4, 2020
رعية فرنسي يدهس قطيع أغنام عائلة مغربية ويقطع مصدر رزقهم الوحيد والسبب أن بعض الخرفان اجتازت قطعته الأرضية pic.twitter.com/nTFPHepe1s
وقام الطفل بتوثيق الحادثة حيث كان مسؤولا عن الأغنام وبدأ بالبكاء بعد مشاهدته لأغنامه النافقة.
وأثار المقطع غضب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إذ أعرب الكثيرون عن استنكارهم لما قام به الرجل مطالبين بالقبض عليه ومحاكمته على فعلته.
وبعد انتشار المقطع قامت السلطات المغربية بتوقيف السائق الذي تبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية وعبرت العديد من جمعيات حماية حقوق الأطفال وحقوق الحيوانات استعدادها لرفع دعاوى قضائية ضد المتسبب بالحادثة.
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