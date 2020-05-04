سائق يتعمد دهس أغنام أمام صاحبها في المغرب

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية دهس متعمدة لأغنام بسيارة قيل إنها في المغرب.

ويظهر المقطع قيام السائق بملاحقة الأغنام بصورة متعمدة، ودهسها تحت عجلات سيارته بصورة وحشية ما أدى لنفوق عدد منها.

يحدث في المغرب الشقيق

رعية فرنسي يدهس قطيع أغنام عائلة مغربية ويقطع مصدر رزقهم الوحيد والسبب أن بعض الخرفان اجتازت قطعته الأرضية pic.twitter.com/nTFPHepe1s — ammuri fikri (@AmmuriF) May 4, 2020

وقام الطفل بتوثيق الحادثة حيث كان مسؤولا عن الأغنام وبدأ بالبكاء بعد مشاهدته لأغنامه النافقة.

وأثار المقطع غضب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إذ أعرب الكثيرون عن استنكارهم لما قام به الرجل مطالبين بالقبض عليه ومحاكمته على فعلته.

وبعد انتشار المقطع قامت السلطات المغربية بتوقيف السائق الذي تبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية وعبرت العديد من جمعيات حماية حقوق الأطفال وحقوق الحيوانات استعدادها لرفع دعاوى قضائية ضد المتسبب بالحادثة.