إعادة فتح معبرين حدوديين بين العراق وإيران

أعلن المدير العام لتنسيق الشؤون الاقتصادية بمحافظة كرمانشاه غربي إيران، إعادة فتح معبرين حدوديين مع العراق بعد إغلاقهما لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال بهزاد باباخاني، إن المحافظة لديها حدود مشتركة مع العراق بطول 371 كيلومترا، توجد فيها خمسة معابر حدودية رسمية هي سومار (يقابله معبر مندلي في ديالى)، خسروي (يقابله معبر المنذرية في ديالى)، برويز خان (يقابله معبر زرباطية في واسط)، شيخ صالح (يقابله معبر بشته في إقليم كردستان) وشوشمي (يقابله معبر طويلة في إقليم كردستان)، يصدر منها قرابة نصف صادرات السلع الإيرانية غير النفطية إلى العراق، وفقا لـ "السومرية نيوز".

وأضاف باباخاني، منذ ما يقرب من شهرين، وبسبب تفشي فيروس كورونا، تم إغلاق معبري (شوشمي وشيخ صله) من قبل العراق، وقد أعيد فتحهما رسميًا أمس مع مراعاة البروتوكولات الصحية، ويقوم التجار حاليا بالمبادلات التجارية عبر هذين المعبرين".

وأكد أن سوق شيخ صالح الحدودية تصدر البلاط والسراميك والمواد الغذائية والمعدنية والمنتجات الفلزية والبلاستيكية، وتوفر 1000 فرصة عمل.

وتقع السوق الحدودية في منفذ شوشمي على مسافة 35 كيلومترا من مدينة باوة وتجاور محافظة حلبجة في اقليم كردستان بشمال العراق وتجاور مدينة طويلة، ويتراوح عدد الشاحنات التي تنقل صادرات السلع غير النفطية إلى العراق عبر السوق الحدودية في شوشمي مابين 120 إلى 200 شاحنة يوميا، حيث تم تصدير 384 ألف طن من السلع غير النفطية إلى العراق في العام الإيراني الماضي.