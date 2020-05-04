أول رد رسمي من قطر على مزاعم "انقلاب" قام به حمد بن جاسم

ردت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الإثنين، على الأنباء التي زعمت حدوث انقلاب في قطر.

الدوحة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في وزارة الخارجية القطرية، في تصريحات مع وكالة " سبوتنيك "، بأن الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام حول الانقلاب في قطر هي مجرد حشو إعلامي.

وقال المصدر: "إنها أخبار كاذبة".

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، فجر اليوم، أنباء عن سماع دوي انفجارات في قطر، وتحديدا في منطقة الوكرة، فيما تداول آخرون فيديوهات لسماع صوت إطلاق كثيف للرصاص داخل الدوحة، بالإضافة إلى تحرك مدرعات نحو القصر الحاكم، وزعم بعض النشطاء إلى احتمالية وجود انقلاب، يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم.

وتحقق مراسل وكالة "سبوتنيك" في قطر، خلال جولة في العاصمة الدوحة، المناطق المحيطة بقصر الأمير ومنطقة الوكرة، من أن الوضع هناك هادئ وطبيعي، ولا توجد أي أدلة على انقلاب مزعوم.