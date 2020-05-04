تونس تنطلق في تخفيف القيود وتدخل في الحجر الصحي الموجه... صور

دخلت تونس صباح اليوم الاثنين، المرحلة الأولى في تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجه بعد شهر ونصف من الحجر الصحي العام بالبلاد، الذي فرضته السلطات في إطار الخطة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسمحت السلطات بمقتضى الحجر الصحي الموجه بالاستئناف التدريجي لبعض الأنشطة الاقتصادية على غرار المصانع والمهن الحرة وقطاع النقل، وفرضت إجراءات وقائية إلزامية على هذه القطاعات من بين إجبارية ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، إلى جانب إجبارية نقل الركاب في وسائل النقل العمومي بنسبة 50% فقط تفاديا للاكتظاظ.

ويمتد الحجر الصحي الموجه حسب ما أقرته الحكومة التونسية على 3 مراحل: المرحلة الأولى من 4 مايو/أيار الجاري إلى يوم العيد، المرحلة الثانية من 24 مايو إلى 4 يونيو/ حزيران المقبل، المرحلة الثالثة من 4 إلى 14 يونيو.

© Sputnik . Mariem Gdira تونس تنطلق في تخفيف اجراءات الحجر الصحي العام وتدخل في الحجر الصحي الموجه

وأكدت رئاسة الحكومة التونسية أنه سيتم تقييم كل مرحلة، واتخاذ قرارات سواء بالتمديد أو التراجع عن الحجر الصحي الموجه في صورة ما تم تسجيل عدم التزام بالاجراءات الصحية واذا سجل انتشار جديد لفيروس "كورونا" بالبلاد.

© Sputnik . Mariem Gdira تونس تنطلق في تخفيف اجراءات الحجر الصحي العام وتدخل في الحجر الصحي الموجه

جدير بالذكر أن وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، أكد في تدوينة له أن "هذا التخفيف أملته ضرورة تنشيط الحياة الاقتصادية بالحد الأدنى الضروري للبلاد وبعض القطاعات الحيوية والأفراد، ولم تُملِه ضرورة الترفيه أو تحقيق الكماليات، فذلك لم يحن وقته بعد، فالوضع الصحي لا يسمح بذلك".

© Sputnik . Mariem Gdira تونس تنطلق في تخفيف اجراءات الحجر الصحي العام وتدخل في الحجر الصحي الموجه

وأوضح المكي أنه من "غير المستبعد العودة إلى الحجر الصحي العام في حال تفشى فيروس "كورونا" من جديد".

يشار إلى أن عدد حالات الاصابة بفيروس "كورونا" في تونس إلى حد يوم أمس الأحد بلغ 1013 حالة، في حين تعافى 328 شخص، وتوفي 42 آخرين بحسب إحصائيات وزارة الصحة.