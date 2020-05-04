محتمين بعربة روسية... أطفال سوريون يهاجمون عربة للجيش الأمريكي بالحجارة... صورة

وبحسب صفحات وسائل التواصل السورية، فإن هذه الحادثة وقعت في بلدة التنورية في ريف الحسكة، ونشرت صورة تظهر عددا من الأطفال وهم يرمون عربة عسكرية أمريكية بالحجارة وهم يحتمون بمدرعة عسكرية روسية.

وفي الفترة الأخيرة تكررت حالات مهاجمة الأهالي في ريف الحسكة للدوريات الأمريكية بالحجارة تعبيرا عن رفضهم للوجود الأمريكي في بلادهم.

وشهدت منطقة شرق الفرات في سوريا في الآونة الأخيرة هجمات متكررة على القوات الأمريكية وأدت إحدى الهجمات إلى مقتل ضابط أمريكي.

وتعتبر دمشق كل القوات الأجنبية التي دخلت سوريا من دون موافقة الحكومة السورية مثل القوات الأمريكية والتركية قوات احتلال.