فنان لبناني يعلن عن تقديمه أوراقه للهجرة

وانتشرت تغريدة الفنان اللبناني وائل كفوري والتي قال: لا في شَـغلِة وْلا عَملِـة الليرة مش قـد الأُجرة خـزّقـت وراق العِـملِـة و قدَّمت وراق الهُجرة".
لا في شَـغلِة وْلا عَملِـة— Wael Kfoury (@waelkfoury) May 4, 2020
الليرة مش قـد الأُجرة
خـزّقـت وراق العِـملِـة
و قدَّمت وراق الهُجرة#waelkfoury
وصدمت هذه التغريدة محبي الفنان اللبناني معتبرين أن الأزمة الاقتصادية والمالية أصابت مختلف شرائح المجتمع اللبناني.
ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها، وتمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من حركة الاحتجاجات الشعبية.
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