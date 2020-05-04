فنان لبناني يعلن عن تقديمه أوراقه للهجرة

نشر فنان لبناني على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة عن نيته الهجرة وترك البلاد قريبا.

وانتشرت تغريدة الفنان اللبناني وائل كفوري والتي قال: لا في شَـغلِة وْلا عَملِـة الليرة مش قـد الأُجرة خـزّقـت وراق العِـملِـة و قدَّمت وراق الهُجرة".

لا في شَـغلِة وْلا عَملِـة

الليرة مش قـد الأُجرة

خـزّقـت وراق العِـملِـة

و قدَّمت وراق الهُجرة#waelkfoury — Wael Kfoury (@waelkfoury) May 4, 2020

وصدمت هذه التغريدة محبي الفنان اللبناني معتبرين أن الأزمة الاقتصادية والمالية أصابت مختلف شرائح المجتمع اللبناني.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها، وتمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من حركة الاحتجاجات الشعبية.